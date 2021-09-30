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Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чикаго, уступив Рыбакиной

Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чикаго, уступив Рыбакиной
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Чикаго. В матче третьего круга соревнований 12-я сеяная Кудерметова уступила пятой ракетке турнира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась ровно два часа.

Кудерметова десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Рыбакина подала девять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с победительницей матча третьего круга между третьей сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии и представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.

Призовой фонд турнира в Чикаго составляет $ 565 530.

Чикаго-2. 3-й круг
30 сентября 2021, четверг. 18:40 МСК
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5  
7 7 		7  
         
Елена Рыбакина
17
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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