Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чикаго, уступив Рыбакиной
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Чикаго. В матче третьего круга соревнований 12-я сеяная Кудерметова уступила пятой ракетке турнира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась ровно два часа.
Кудерметова десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Рыбакина подала девять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с победительницей матча третьего круга между третьей сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии и представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.
Призовой фонд турнира в Чикаго составляет $ 565 530.
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