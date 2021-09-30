Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго и сыграет с Жабер
Поделиться
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Чикаго (США). В матче третьего круга первая сеяная Свитолина нанесла поражение представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Свитолина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. Русе подала четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За выход в полуфинал турнира в Чикаго Свитолина сыграет с шестой сеяной Онс Жабер из Туниса, которая в матче третьего круга одолела девятую ракетку соревнований, американку Джессику Пегулу, со счётом 1:6, 6:2, 6:3.
Призовой фонд турнира в Чикаго составляет $ 565 530.
Чикаго-2. 3-й круг
30 сентября 2021, четверг. 20:40 МСК
6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
98
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Комментарии
- 30 сентября 2021
-
22:56
-
20:55
-
20:33
-
20:14
-
16:59
-
16:45
-
15:15
-
15:08
-
12:43
-
12:16
-
11:47
-
11:19
-
10:51
-
10:38
-
10:32
-
09:38
-
09:21
-
09:11
-
04:50
-
00:09
- 29 сентября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:29
-
22:58
-
22:17
-
21:23
-
20:47
-
20:35
-
19:28
-
17:55
-
17:32
-
15:52
-
15:36
-
14:38
-
14:24
Партнерский контент