Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго и сыграет с Жабер

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Чикаго (США). В матче третьего круга первая сеяная Свитолина нанесла поражение представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Свитолина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. Русе подала четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал турнира в Чикаго Свитолина сыграет с шестой сеяной Онс Жабер из Туниса, которая в матче третьего круга одолела девятую ракетку соревнований, американку Джессику Пегулу, со счётом 1:6, 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Чикаго составляет $ 565 530.