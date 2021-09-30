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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго и сыграет с Жабер

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго и сыграет с Жабер
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Чикаго (США). В матче третьего круга первая сеяная Свитолина нанесла поражение представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Свитолина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. Русе подала четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал турнира в Чикаго Свитолина сыграет с шестой сеяной Онс Жабер из Туниса, которая в матче третьего круга одолела девятую ракетку соревнований, американку Джессику Пегулу, со счётом 1:6, 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Чикаго составляет $ 565 530.

Чикаго-2. 3-й круг
30 сентября 2021, четверг. 20:40 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Елена-Габриэла Русе
98
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Чикаго-2. 3-й круг
30 сентября 2021, четверг. 17:05 МСК
Джессика Пегула
24
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
1 		6 6
         
Онс Жабер
16
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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