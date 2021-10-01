Карацев обыграл Хуркача в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира, в котором встречались 28-летний российский теннисист Аслан Карацев (24-е место рейтинга ATP) и 24-летний представитель Польши Хуберт Хуркач (12-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Карацева в трёх сетах – 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 28 минут.

На счету Аслана в этой игре три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента – шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два из шести (33%) удачных брейк-пойнта.

В 1/4 финала Аслану Карацеву будет противостоять победитель пары Григор Димитров (Болгария) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).