Карацев обыграл Хуркача в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира, в котором встречались 28-летний российский теннисист Аслан Карацев (24-е место рейтинга ATP) и 24-летний представитель Польши Хуберт Хуркач (12-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Карацева в трёх сетах – 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 28 минут.
На счету Аслана в этой игре три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента – шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два из шести (33%) удачных брейк-пойнта.
В 1/4 финала Аслану Карацеву будет противостоять победитель пары Григор Димитров (Болгария) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
- 1 октября 2021
-
01:37
- 30 сентября 2021
-
22:56
-
20:55
-
20:33
-
20:14
-
16:59
-
16:45
-
15:15
-
15:08
-
12:43
-
12:16
-
11:47
-
11:19
-
10:51
-
10:38
-
10:32
-
09:38
-
09:21
-
09:11
-
04:50
-
00:09
- 29 сентября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:29
-
22:58
-
22:17
-
21:23
-
20:47
-
20:35
-
19:28
-
17:55
-
17:32
-
15:52
-
15:36
-
14:38