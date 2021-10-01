Аслан Карацев: пытаюсь не думать о борьбе за место на Итоговом чемпионате АТР

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в матче второго круга турнира в Сан-Диего (США). Карацев и Хуркач борются за место на Итоговом чемпионате АТР.
«Я пытаюсь не думать об этом. Просто стараюсь участвовать в каждом турнире, в каждом матче, тренируюсь каждый день. В конце концов, мы увидим, кто попадёт в Турин. Это был хороший матч, тяжёлый соперник. Хуркач только что одержал крупную победу во Франции. В первом сете у меня была возможность, было несколько простых ошибок в важные моменты.
Я нашёл способ во втором сете сломить его при счёте 3:3 и играл всё лучше и лучше. Продолжил играть хорошо в третьем сете. Сломил его сопротивление сразу же в третьем сете. Думаю, я играл агрессивно. Против такого игрока очень важно диктовать свою игру, потому что он действительно хорош в обороне», — приводит слова Карацева АТР.
Итоговый чемпионат АТР пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября. В четверг именно Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего. Он занимает 12-е место в гонке на поездку в Турин. Хуркач находится на восьмом месте, чуть впереди занимающего девятое место Каспера Рууда, который является вторым сеяным в Сан-Диего.
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