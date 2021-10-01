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Тьяго Уайлд: обвинение в насилии — преступление, жертвой которого я оказался

Тьяго Уайлд: обвинение в насилии — преступление, жертвой которого я оказался
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Бразильский теннисист Тьяго Уайлд ответил на обвинения бывшей девушки Таяны Лима в психическом и физическом насилии.

«По причине недавних публикаций в СМИ и социальных сетях, содержащих клеветнические сообщения обо мне, я решил предоставить некоторые разъяснения. Недавно я положил конец токсичным отношениям. Я не выносил на обсуждение их подробности, но, к сожалению, это не было взаимным.

Изначально мы договорились хранить подробности отношений в тайне, но после того, как я отказался от выплаты запредельных сумм, которые у меня потребовали, началась клеветническая, оскорбительная кампания против меня. Это преступление, жертвой которого я оказался. Это уже проверяется компетентными органами.

Её утверждения обо мне — это оскорбления и клевета. Уже идут уголовные и гражданские процессы. Хотя мы все далеки от совершенства, я со спокойствием на душе могу сказать, что эти обвинения являются ложными, сфабрикованными из мести. Они не отражают мой характер или действия», — приводит слова Уайлда Тenisbrasil.com.

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