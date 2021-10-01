Каролина Мухова пропустит остаток сезона
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Чешская теннисистка, 26-я ракетка мира Каролина Мухова объявила о досрочном завершении для неё сезона 2021 года.
«Грустно объявлять, что сезон для меня закончен, но существует мудрая мысль, что здоровье превыше всего. Это то, с чем я должна согласиться, так как хотела бы начать новый теннисный год без болей и снова наслаждаться игрой!» — приводит слова 25-летней Муховой Tennis World USA.
Бывшая 19-я ракетка мира в последний раз играла на Открытом чемпионате США, где потерпела поражение в первом раунде. В этом году Каролина Мухова добилась нескольких заметных результатов. Она добралась до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и четвертьфинала Уимблдона. На «Ролан Гаррос» текущего сезона чешка дошла до третьего круга.
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