Энди Роддик: что, если бы Кубок Лэйвера существовал 20-25 лет назад?

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик задался вопросом, что могло бы быть, если бы Кубок Лэйвера существовал 20 или 25 лет назад.



«Я думаю, что мне понравился бы этот формат. Оглядываюсь назад в прошлое и думаю, что, если бы Кубок Лэйвера существовал 20, 25 лет назад? В 2001 году на нём играли бы Пит Сампрас, Андре Агасси, Густаво Куэртен, Патрик Рафтер. Возможно, я и не попал бы в эту команду. Они были бы опасной командой. Может быть, сборная мира стала бы фаворитом турнира. От таких мыслей мне стало немного не по себе!» — приводит слова Роддика Tennis World USA.

Сборная Европы, в состав которой вошли россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, стала победителем Кубка Лэйвера 2021 года.

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