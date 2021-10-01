Андрей Рублёв: повышенное внимание ко мне до сих пор непривычно

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как относится к вниманию прессы к его персоне, а также откуда черпает мотивацию.
«С одной стороны, мне нравится принимать участие в съёмках, это доставляет удовольствие. А с другой стороны, повышенное внимание до сих пор непривычно, чувствую себя немного некомфортно. Но это часть моей работы: если ты показываешь результаты, то надо появляться на людях, сниматься, давать о себе информацию, чтобы люди, которые интересуются, могли знать, что происходит в моей жизни. Это часть спорта, без которой нельзя, и так совпало, что мне это нравится.
В плане мотивации всё хорошо, на данный момент она неугасаемая, мне не нужно искать её нигде дополнительно. Она у меня есть и очень большая. Конечно, хочется расти и прогрессировать. Я чувствую, что ещё много в чём нужно совершенствоваться и расти. И пока не буду чувствовать, что достиг своего потолка, я не перестану работать. Самое сложное на этом уровне – сохранить баланс, стабильность. Психологически это очень тяжело. И тут самое важное – психология, как ты психологически справляешься с тем, что происходит на корте, вне корта. Вот что на этом уровне самое важное – по крайней мере, для меня», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».
- 1 октября 2021
-
13:50
-
13:23
-
13:11
-
12:50
-
12:36
-
11:53
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
01:37
- 30 сентября 2021
-
22:56
-
20:55
-
20:33
-
20:14
-
16:59
-
16:45
-
15:15
-
15:08
-
12:43
-
12:16
-
11:47
-
11:19
-
10:51
-
10:38
-
10:32
-
09:38
-
09:21
-
09:11
-
04:50
-
00:09
- 29 сентября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:29
-
22:58
-
22:17