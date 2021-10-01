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Серена Уильямс призналась, от чего страдает всю свою сознательную жизнь

Серена Уильямс призналась, от чего страдает всю свою сознательную жизнь
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс рассказала, что всю свою сознательную жизнь страдает от приступов мигрени.

«Я сталкиваюсь с этим всю свою сознательную жизнь. Обычно у меня бывает два приступа мигрени в месяц. Когда я была моложе, я жаловалась маме, что у меня болит голова. Только когда мне исполнилось 20, я осознала, что на самом деле это была мигрень. Мне даже приходилось прекращать из-за этого тренировки», — приводит слова спортсменки издание Glamour.

Также Уильямс рассказала, что старается спать по восемь часов в день.

«Я всегда стараюсь получить восемь часов сна. Я немного «сова» и обычно ложусь спать около 11 часов вечера или в полночь, чтобы удалось поспать восемь часов. Сон чрезвычайно важен для восстановления организма, поэтому я всегда стараюсь спать по восемь часов», — добавила она.

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