Рафаэль Надаль: в молодости думал, что в 30 лет уже уйду на пенсию
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, который сыграл свадьбу в октябре 2019 года, объяснил, почему у них с супругой до сих пор нет детей.
«Я сохраняю свою приверженность теннису. Мне нравится как теннис, так и жизнь вне его. У меня есть жена, я не одинок в принятии решений. Нужно приспосабливаться к ситуациям. Семья? Я не знаю, всё не так просто предсказать. Раньше я думал, что в этом возрасте уже буду бывшим игроком и заведу семью. В молодости думал, что в 30 лет уже уйду на пенсию, а вместо этого я всё ещё здесь. Единственное, что я знаю, это то, что у меня когда-нибудь точно будет семья», — приводит слова 35-летнего Надаля Тennis World USA.
Из-за травмы левой ноги Надаль досрочно завершил текущий сезон.
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