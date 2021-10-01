Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Чикаго (США), где сыграет с Онс Жабер из Туниса. В матче третьего круга Свитолина нанесла поражение представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе.

«Сегодня был отличный матч, много трудных геймов, трудных розыгрышей. Итоговый счёт 6:3, 6:3, но битва была тяжёлой. Матч перешёл в небольшие качели, но в конечном итоге я играла довольно стабильно. Сегодня я очень довольна тем, как двигалась. Рада, что удалось выиграть в двух сетах.

Впервые я сыграла с Жабер в 2010 году в Бельгии. А на следующей неделе мы встретились в финале юниорского «Ролан Гаррос»! Это был особенный момент для нас обеих. Она замечательный человек. Нас ждёт большая битва, и я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Свитолиной WTA.