Мэдисон Кис: это ненормально, когда спортсмену угрожают в соцсетях из-за проигрышей

Американская теннисистка Мэдисон Кис обратила внимание на проблему негатива в социальных сетях в сторону спортсменов.

«Ты не сможешь выигрывать каждый матч. Иногда ты получаешь травмы. Некоторые дни бывают хуже других. Некоторые месяцы идут не так, как ты надеялся. Но то, что я делаю, связывает меня со столькими замечательными людьми, которые поддерживают меня и добры ко мне. Это то, что делает меня счастливой.



Социальные сети должны делать больше, чтобы не допускать ужасных и оскорбительных сообщений в наш директ. Это ненормально, когда нам угрожают смертью в дни проигрыша (или в любой другой день!) Я знаю, что это происходит с другими спортсменами, моими друзьями и детьми. Я буду продолжать говорить об этом, пока социальные сети не станут безопасным местом для всех. Я на вашей стороне. И спасибо, что всегда были рядом со мной», — написала Кис в своём «инстаграме».

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