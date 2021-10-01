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Путинцева сыграет с Ван Эйтванк за титул турнира в Нур-Султане

Путинцева сыграет с Ван Эйтванк за титул турнира в Нур-Султане
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Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира категории WTA-250, который проходит в Нур-Султане. В полуфинальном матче соревнований первая сеяная Путинцева нанесла поражение шестой ракетке турнира, представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Путинцева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Петерсон подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За титул турнира в Нур-Султане Путинцева сыграет со второй ракеткой соревнований, представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк, которая в своём полуфинале обыграла румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:3, 6:3.

Нур-Султан (ж). 1/2 финала
01 октября 2021, пятница. 14:45 МСК
Юлия Путинцева
47
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Ребекка Петерсон
86
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Нур-Султан (ж). 1/2 финала
01 октября 2021, пятница. 13:10 МСК
Жаклин Кристиан
126
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Элисон Ван Эйтванк
89
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
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