Путинцева сыграет с Ван Эйтванк за титул турнира в Нур-Султане

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира категории WTA-250, который проходит в Нур-Султане. В полуфинальном матче соревнований первая сеяная Путинцева нанесла поражение шестой ракетке турнира, представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Путинцева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Петерсон подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За титул турнира в Нур-Султане Путинцева сыграет со второй ракеткой соревнований, представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк, которая в своём полуфинале обыграла румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:3, 6:3.