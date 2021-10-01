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Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира в Чикаго, проиграв Жабер

Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира в Чикаго, проиграв Жабер
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Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чикаго. В четвертьфинальном матче соревнований первая сеяная Свитолина потерпела поражение от шестой ракетки турнира, представительницы Туниса Онс Жабер, со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Свитолина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 из 12 брейк-пойнтов. Жабер подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

За выход в финал Жабер сыграет с победительницей матча между третьей сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич и пятой ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее первую полуфинальную пару составили вторая ракетка турнира испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Маркета Вондроушова.

Чикаго-2. 1/4 финала
01 октября 2021, пятница. 21:55 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Онс Жабер
16
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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