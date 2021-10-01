Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира в Чикаго, проиграв Жабер

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чикаго. В четвертьфинальном матче соревнований первая сеяная Свитолина потерпела поражение от шестой ракетки турнира, представительницы Туниса Онс Жабер, со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Свитолина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 из 12 брейк-пойнтов. Жабер подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.
За выход в финал Жабер сыграет с победительницей матча между третьей сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич и пятой ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Ранее первую полуфинальную пару составили вторая ракетка турнира испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Маркета Вондроушова.
- 1 октября 2021
-
23:59
-
23:44
-
22:25
-
22:09
-
18:10
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
14:56
-
14:34
-
13:50
-
13:23
-
13:11
-
12:50
-
12:36
-
11:53
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
01:37
- 30 сентября 2021
-
22:56
-
20:55
-
20:33
-
20:14
-
16:59
-
16:45
-
15:15
-
15:08
-
12:43
-
12:16
-
11:47
-
11:19
-
10:51
-
10:38
-
10:32