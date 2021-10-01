Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира в Чикаго, проиграв Жабер

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чикаго. В четвертьфинальном матче соревнований первая сеяная Свитолина потерпела поражение от шестой ракетки турнира, представительницы Туниса Онс Жабер, со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Свитолина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 из 12 брейк-пойнтов. Жабер подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

За выход в финал Жабер сыграет с победительницей матча между третьей сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич и пятой ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее первую полуфинальную пару составили вторая ракетка турнира испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Маркета Вондроушова.