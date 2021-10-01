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Норри не пустил Шаповалова в полуфинал турнира в Сан-Диего

Норри не пустил Шаповалова в полуфинал турнира в Сан-Диего
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Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Сан-Диего. В четвертьфинальном матче Норри нанёс поражение четвёртому сеяному Денису Шаповалову из Канады со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Норри один раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Шаповалов подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Норри и Шаповалова в официальных матчах стал 2-0 в пользу британца. Обе встречи состоялись в 2021 году.

За выход в финал турнира в Сан-Диего Норри сыграет с победителем матча между первым сеяным россиянином Андреем Рублёвым и шестой ракеткой соревнований — аргентинцем Диего Шварцманом.

Сан-Диего. 1/4 финала
01 октября 2021, пятница. 21:40 МСК
Денис Шаповалов
13
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Кэмерон Норри
28
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
Новости. Теннис
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