Норри не пустил Шаповалова в полуфинал турнира в Сан-Диего

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Сан-Диего. В четвертьфинальном матче Норри нанёс поражение четвёртому сеяному Денису Шаповалову из Канады со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Норри один раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Шаповалов подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Норри и Шаповалова в официальных матчах стал 2-0 в пользу британца. Обе встречи состоялись в 2021 году.

За выход в финал турнира в Сан-Диего Норри сыграет с победителем матча между первым сеяным россиянином Андреем Рублёвым и шестой ракеткой соревнований — аргентинцем Диего Шварцманом.