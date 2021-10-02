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«Прекрасное воссоединение». Цибулкова и Возняцки встретились вместе с детьми

«Прекрасное воссоединение». Цибулкова и Возняцки встретились вместе с детьми
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32-летняя бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала о встрече с датской теннисисткой Каролиной Возняцки.

«Какое прекрасное воссоединение сегодня — на немного ином поле, непривычном для нас за последние 20 лет», — гласит пост Цибулковой в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Цибулковой.

Напомним, ранее Каролина Возняцки рассказала, что её последний матч пройдёт 9 февраля 2022 года в Копенгагене (Дания) на «Роял Арене». Её соперницей станет Анжелика Кербер.

31-летняя Возняцки является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2018), финалисткой двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2009 и 2014), победительницей финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительницей 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).

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