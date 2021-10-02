Федерер: на 10 хороших комментариев найдётся 1 негативный, на нём ты и фокусируешься

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался по поводу психологического здоровья спортсменов.
«В первые десять лет моей карьеры не было социальных сетей, а затем они стали появляться повсюду. Я не могу представить себе, чтобы в начале моего пути они присутствовали в моей жизни, потому что люди всегда будут комментировать твои действия. На каждые десять хороших комментариев всегда найдётся один негативный, и, конечно, именно на нём ты и фокусируешься.
Больно смотреть на теннисистов, которые сталкиваются с психологическими проблемами. Мы должны сделать всё, чтобы помочь им.
Даже когда я чувствую себя подавленным, я знаю, что должен вести себя определенным образом перед мировой прессой, а это не всегда легко. Мы — люди», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
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