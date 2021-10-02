Впервые с 2000 года «Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт без представителей «Большой тройки»

На днях первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил, что не примет участия в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Таким образом, турнир впервые с 2000 года пройдёт без представителей «Большой тройки». Напомним, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер не сыграют в США из-за травм.
Стоит отметить, что «Большая тройка» завоевала 13 из 16 последних титулов на этих соревнованиях.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре. Турнир начнётся 4 октября. Финальный день соревнований запланирован на 17 октября. Действующим победителем турнира у мужчин является австриец Доминик Тим.
Список участников турнира в Индиан-Уэллсе: мужчины, женщины.
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