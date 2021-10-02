Чилич прекратил сотрудничество с тренером из-за плохих результатов
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Хорватский теннисист Марин Чилич прекратил сотрудничество с личным тренером Ведраном Мартичем из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах. Об этом бывшая третья ракетка мира заявил у себя в «твиттере»,
Публикация доступна в официальном «твиттере» хорватского теннисиста Марина Чилича.
«Мы с Ведраном Мартичем решили прекратить наши профессиональные отношения, и я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить его за самоотверженность, тяжелую работу и всё, что он сделал для меня в качестве моего тренера. Конечно, он останется моим дорогим другом и капитаном Кубка Дэвиса», — написал Чилич.
Напомним, Чилич стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио (Япония) в парном разряде.
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