Чилич прекратил сотрудничество с тренером из-за плохих результатов

Хорватский теннисист Марин Чилич прекратил сотрудничество с личным тренером Ведраном Мартичем из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах. Об этом бывшая третья ракетка мира заявил у себя в «твиттере»,

Публикация доступна в официальном «твиттере» хорватского теннисиста Марина Чилича.

«Мы с Ведраном Мартичем решили прекратить наши профессиональные отношения, и я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить его за самоотверженность, тяжелую работу и всё, что он сделал для меня в качестве моего тренера. Конечно, он останется моим дорогим другом и капитаном Кубка Дэвиса», — написал Чилич.

Напомним, Чилич стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио (Япония) в парном разряде.