Каспер Рууд прокомментировал первый в карьере выход в полуфинал на хардовом покрытии

10-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд прокомментировал победу в матче с Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Для 22-летнего теннисиста это первый выход в полуфинал на хардовых покрытиях под эгидой ATP.

«Я впервые вышел в полуфинал на харде, до этого у меня были только четвертьфиналы в Торонто и Цинциннати, поэтому это ещё один важный шаг в моей пока ещё непродолжительной карьере. Это придает мне уверенности в завтрашнем дне, а также позволяет верить в то, что я могу побеждать сильных игроков на этом покрытии.



Игра была очень близкой, но ключевые розыгрыши остались за мной. В тех геймах, в которых я брал его подачу, завязывалась очень серьёзная борьба. У меня появились проблемы на подаче при 4:3 во втором сете, но я выдержал, и это было очень важно», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.