Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Путинцева уступила Ван Эйтванк в финале турнира в Нур-Султане

Путинцева уступила Ван Эйтванк в финале турнира в Нур-Султане
Комментарии

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в финальном матче турнира в Нур-Султане со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За весь матч представительница Казахстана выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван Эйтванк 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 брейков при 14 брейк-пойнтах.

Участие в соревнованиях приняли 32 теннисистки. Матчи проходили на хардовом покрытии, а общий призовой фонд турнира составил $235 238.

Для 27-летней бельгийки это пятый титул под эгидой WTA. Ранее она побеждала на турнирах в Квебеке (2017), Будапеште (2018, 2019) и Ташкенте (2019).

Путинцева в своём активе имеет два титула WTA.

Нур-Султан (ж). Финал
02 октября 2021, суббота. 11:40 МСК
Юлия Путинцева
47
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Элисон Ван Эйтванк
89
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021