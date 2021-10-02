Путинцева уступила Ван Эйтванк в финале турнира в Нур-Султане

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в финальном матче турнира в Нур-Султане со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За весь матч представительница Казахстана выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван Эйтванк 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 брейков при 14 брейк-пойнтах.

Участие в соревнованиях приняли 32 теннисистки. Матчи проходили на хардовом покрытии, а общий призовой фонд турнира составил $235 238.

Для 27-летней бельгийки это пятый титул под эгидой WTA. Ранее она побеждала на турнирах в Квебеке (2017), Будапеште (2018, 2019) и Ташкенте (2019).

Путинцева в своём активе имеет два титула WTA.