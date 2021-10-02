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«Никто не знает». Андрей Рублёв шутливо ответил на вопрос, где родился Аслан Карацев

«Никто не знает». Андрей Рублёв шутливо ответил на вопрос, где родился Аслан Карацев
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Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, в каких компонентах игры он хотел бы прибавить, а также пошутил по поводу соотечественника Аслана Карацева.

«В последнее время я начал играть очень компактно и агрессивно. Мне нравится мой форхэнд, но мне нужно прибавлять во многих компонентах. Я должен быть быстрее и грамотнее действовать тактически.

Где родился Аслан Карацев? Никто не знает», — приводит слова Рублёва журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Напомним, вчера Рублёв вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего. За выход в финал турнира он поспорит с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится сегодня, 2 октября. Ориентировочное время начала встречи – 23:00 мск.

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