Соперник Рублёва — перед матчем с россиянином: я стал более опытным

Британский теннисист Кэмерон Норри, вышедший в полуфинал турнира в Сан-Диего, прокомментировал свою нынешнюю форму.
«Я ничего не менял, просто работал каждый день. Думаю, играя с хорошими ребятами и поднимая свой уровень неделя за неделей, ты набираешься опыта и всё лучше показываешь себя в больших матчах. Сейчас я стал более опытным, хотя это всего мой четвёртый год в туре. Я всё ещё учусь, становлюсь лучше, и это очень приятно.
Когда чаще играешь с топами, привыкаешь к давлению. В будущем тебя всегда ждут ещё более значимые матчи с ними, так что я просто учусь на своём опыте и демонстрирую свой лучший уровень на каждой тренировке и в каждом матче», — цитирует Норри Tennis Now.
За выход в финал турнира в Сан-Диего Норри сыграет с пятой ракеткой мира Андреем Рублёвым, который ранее обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:1, 7:5. Матч состоится сегодня, 2 октября. Ориентировочное время начала встречи – 23:00 мск.
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