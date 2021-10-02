Невеста Ван Эйтванк прокомментировала победу бельгийки на турнире в Нур-Султане

Бельгийская теннисистка Гретье Миннен прокомментировала победу своей девушки Элисон Ван Эйтванк на турнире в Нур-Султане.

«Непобеждённая в финалах WTA! Очень сильно горжусь», — написала Миннен в своём «твиттере».

Напомним, в декабре прошлого года Миннен и Ван Эйтванк объявили о помолвке.

Ван Эйтванк в финале обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Для 27-летней бельгийки это пятый титул под эгидой WTA. Ранее она побеждала на турнирах в Квебеке (2017), Будапеште (2018, 2019) и Ташкенте (2019).

Участие в соревнованиях приняли 32 теннисистки. Матчи проходили на хардовом покрытии, а общий призовой фонд турнира составил $ 235 238.