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Невеста Ван Эйтванк прокомментировала победу бельгийки на турнире в Нур-Султане

Невеста Ван Эйтванк прокомментировала победу бельгийки на турнире в Нур-Султане
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Бельгийская теннисистка Гретье Миннен прокомментировала победу своей девушки Элисон Ван Эйтванк на турнире в Нур-Султане.

«Непобеждённая в финалах WTA! Очень сильно горжусь», — написала Миннен в своём «твиттере».

Напомним, в декабре прошлого года Миннен и Ван Эйтванк объявили о помолвке.

Ван Эйтванк в финале обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Для 27-летней бельгийки это пятый титул под эгидой WTA. Ранее она побеждала на турнирах в Квебеке (2017), Будапеште (2018, 2019) и Ташкенте (2019).

Участие в соревнованиях приняли 32 теннисистки. Матчи проходили на хардовом покрытии, а общий призовой фонд турнира составил $ 235 238.

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