16-я ракетка мира Онс Жабер: вижу себя в топ-10

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала свои успехи в текущем сезоне. 43-я ракетка мира вышла в полуфинал турнира в Чикаго, обыграв украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:2.
«Я знаю, что у меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу. Однако стабильность и способность показывать высокий уровень против топов никогда не даются легко. Матчи и новый опыт мне сильно помогают, и, знаете, я вижу себя в топ-10. Я на пути к этому, пытаюсь добиться результата и, надеюсь, смогу себя показать.
Если честно, то, конечно, мне много над чем нужно работать. Я вижу себя в десятке, но сейчас моё место, может, восьмое или девятое. Мне надо ещё много сделать, чтобы попасть в топ-5. Но это хорошие новости, потому что это добавляет мотивации», — цитирует Жабер Tennis Now.
За выход в финал турнира в Чикаго Жабер сыграет с пятой ракеткой соревнований Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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