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Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Софии

Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Софии
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Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В полуфинале соревнований второй сеяный Монфис нанёс поражение американцу Маркосу Гирону со счётом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Монфис шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Гирон подал один эйс, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира в Софии Монфис сыграет с победителем полуфинального матча между первым сеяным итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой соревнований сербом Филипом Краиновичем.

Напомним, Синнер является действующим победителем турнира в Софии и защищает титул.

София. 1/2 финала
02 октября 2021, суббота. 16:10 МСК
Маркос Гирон
67
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0  
7 		6  
         
Гаэль Монфис
20
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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