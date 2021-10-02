Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Софии
Поделиться
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В полуфинале соревнований второй сеяный Монфис нанёс поражение американцу Маркосу Гирону со счётом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Монфис шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Гирон подал один эйс, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За титул турнира в Софии Монфис сыграет с победителем полуфинального матча между первым сеяным итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой соревнований сербом Филипом Краиновичем.
Напомним, Синнер является действующим победителем турнира в Софии и защищает титул.
Комментарии
- 2 октября 2021
-
18:10
-
16:58
-
16:41
-
16:01
-
15:50
-
15:28
-
14:46
-
14:10
-
11:57
-
10:05
-
09:56
-
09:54
-
09:50
-
09:29
-
08:40
-
07:21
-
01:11
- 1 октября 2021
-
23:59
-
23:44
-
22:25
-
22:09
-
18:10
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
14:56
-
14:34
-
13:50
-
13:23
-
13:11
-
12:50
-
12:36
-
11:53
-
10:00
-
09:56
Партнерский контент