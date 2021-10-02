Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Софии

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В полуфинале соревнований второй сеяный Монфис нанёс поражение американцу Маркосу Гирону со счётом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Монфис шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Гирон подал один эйс, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира в Софии Монфис сыграет с победителем полуфинального матча между первым сеяным итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой соревнований сербом Филипом Краиновичем.

Напомним, Синнер является действующим победителем турнира в Софии и защищает титул.