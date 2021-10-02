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Янник Синнер вышел в финал турнира в Софии и будет защищать титул

Янник Синнер вышел в финал турнира в Софии и будет защищать титул
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В полуфинале соревнований первый сеяный Синнер нанёс поражение пятой ракетке турнира сербу Филипу Краиновичу со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Синнер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Краинович подал два эйса, дважды ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта.

Для соперников это был первый официальный матч, ранее 20-летний Синнер и 29-летний Краинович не встречались друг с другом.

За титул турнира в Софии Синнер, который является действующим победителем соревнований, сыграет со вторым сеяным – французом Гаэлем Монфисом.

Призовой фонд турнира в Софии составляет $ 565 530.

София. 1/2 финала
02 октября 2021, суббота. 18:10 МСК
Янник Синнер
14
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Филип Краинович
37
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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