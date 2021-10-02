Жабер вышла в финал турнира в Чикаго на отказе Рыбакиной

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал турнира категории WTA-500 в Чикаго (США). Её соперница по полуфинальному матчу, пятая сеяная Елена Рыбакина из Казахстана, в середине второго сета отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Во время остановки матча счёт был 6:4, 3:2 в пользу представительницы Туниса. Теннисистки провели на корте 54 минуты.

Жабер один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Рыбакина подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира в Чикаго шестая сеяная Жабер сыграет со второй ракеткой соревнований испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

Призовой фонд турнира в Чикаго составляет $ 565 530.