Гаэль Монфис прокомментировал первый за полтора года выход в финал турнира АТР

20-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном в полуфинале турнира в Софии – 7:5, 6:0.
«Это был отличный матч. Сначала Маркос играл очень сильно. Я не мог найти выход, но в итоге у меня получилось. Рад, что показал хорошую игру, хотя матч получился очень тяжёлым физически, было много длинных розыгрышей. Очень рад, что справился», — приводит слова Монфиса пресс-служба АТР.
Для Монфиса предстоящий финал станет первым с февраля 2020 года, когда в решающем матче турнира в Роттердаме он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Француз уже 17 лет подряд выходит в финал хотя бы одного турнира АТР в год.
За трофей в Софии Монфис сыграет с первым сеяным итальянцем Янником Синнером, который будет защищать титул.
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