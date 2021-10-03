«Ещё долго буду вспоминать этот матч». Норри прокомментировал победу в матче с Рублёвым

Британский теннисист Кэмерон Норри дал комментарий по поводу своей победы в полуфинальном матче турнира в Сан-Диего с россиянином Андреем Рублёвым (3:6, 6:3, 6:4).

«Приятно взять реванш. Он легко обыграл меня в прошлый раз, так что приятно осознать, что я стал играть лучше.

Андрей очень хорошо начал, но мне удалось переломить ход встречи во втором сете. Я одержал большую победу. Конечно, я ещё долго буду вспоминать этот матч.

Я попытаюсь насладиться сегодняшним днем, а затем отдохну и подготовлюсь к финалу. С нетерпением жду решающего матча», — приводит слова Норри официальный сайт ATP.

В финале британец встретится с норвежцем Каспером Руудом, который в другом полуфинале в трёх сетах оказался сильнее Григора Димитрова (Болгария).