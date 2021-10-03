Вторая ракетка мира Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнётся завтра, 4 октября. Вторая ракетка мира у себя в «сториз» в «Инстаграме» заявила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Сториз» доступна в официальном «инстаграме» белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«К сожалению, я сдала положительный тест на коронавирус в Индиан-Уэллсе и не смогу соревноваться здесь. Я нахожусь на самоизоляции и буду оставаться тут до подтверждения полного выздоровления. Я чувствую себя нормально, но мне очень грустно, что я не сыграю на турнире в этом году», — написала Соболенко у себя в «сториз» «Инстаграма».

Турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) пройдет с 4 по 17 октября.