На Australian Open могут допустить только вакцинированных игроков

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Австралийские медиа сообщают, что одним из таких условий, вероятно, станет обязательная вакцинация всех теннисистов, которые будут участвовать в соревнованиях.
Как сообщает The Age, организаторы турниров на территории Австралии пытаются противостоять этому требованию, поскольку опасаются, что такая мера отпугнёт некоторых звёзд.
К примеру, о своих сомнениях в вакцинировании говорили девятикратный чемпион турнира Новак Джокович, победитель US Open Даниил Медведев, третья ракетка мира Стефанос Циципас, который уже изменил своё мнение по этому вопросу, и вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая сегодня ночью, 3 октября, сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Но уже сейчас организаторы соревнований готовы сделать вакцинацию обязательным условием для участия.
Ранее сообщалось о том, что в ATP привита только половина теннисистов, а в WTA – 60% теннисисток.
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