42-я ракетка мира Самсонова высказалась о вызове в сборную России на Кубок Билли-Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свой первый вызов в сборную России на финальную стадию Кубка Билли-Джин Кинг. Турнир начнётся 1 ноября и пройдёт в Праге (Чехия).
Публикация доступна в «инстаграме» Людмила Самсоновой.
«Может быть, кто-то из вас уже знает: мне впервые выпала честь стать частью сборной России на Кубке Билли-Джин Кинг, чтобы сыграть финалы в Праге!
Счастлива и горжусь! Я всегда мечтала об этом! Трудно описать словами то, что я сейчас чувствую», — поделилась теннисистка у себя в «инстаграме».
Отметим, что Самсонова на данный момент занимает 42-е место в рейтинге теннисисток WTA.
Кубок Билли Джин Кинг пройдет в Праге на «O2 Arena» с 1 по 6 ноября. 12 команд разбиты на 4 группы, россиянки попали в группу А вместе с Францией и Канадой. От России выступят Павлюченкова, Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Капитан — Игорь Андреев. Четыре победителя групп пройдут в полуфинал.
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