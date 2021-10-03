42-я ракетка мира Самсонова высказалась о вызове в сборную России на Кубок Билли-Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свой первый вызов в сборную России на финальную стадию Кубка Билли-Джин Кинг. Турнир начнётся 1 ноября и пройдёт в Праге (Чехия).

Публикация доступна в «инстаграме» Людмила Самсоновой.

«Может быть, кто-то из вас уже знает: мне впервые выпала честь стать частью сборной России на Кубке Билли-Джин Кинг, чтобы сыграть финалы в Праге!

Счастлива и горжусь! Я всегда мечтала об этом! Трудно описать словами то, что я сейчас чувствую», — поделилась теннисистка у себя в «инстаграме».

Отметим, что Самсонова на данный момент занимает 42-е место в рейтинге теннисисток WTA.

Кубок Билли Джин Кинг пройдет в Праге на «O2 Arena» с 1 по 6 ноября. 12 команд разбиты на 4 группы, россиянки попали в группу А вместе с Францией и Канадой. От России выступят Павлюченкова, Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Капитан — Игорь Андреев. Четыре победителя групп пройдут в полуфинал.