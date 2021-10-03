Жабер: я могу стать первой арабкой, которая попадёт на итоговый турнир WTA, это мечта

Теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась по поводу возможного участия в итоговом турнире WTA в Гвадалахаре.

«Моя главная цель — попасть в Гвадалахару. Это мечта, которая должна сбыться. Это что-то грандиозное. Знать, что я могу стать первой арабкой, которая сыграет на итоговом турнире, просто невероятно.

Конечно, это оказывает на меня большое давление, но я уже научилась с этим справляться. Сделаю всё, что в моих силах. Если я пройду квалификацию, отлично. Если нет, возможно, это будет для меня хорошим сигналом, чтобы я отдохнула и был готов к следующему сезону», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.

Напомним, вчера Жабер вышла в финал турнира в Чикаго, обыграв Елену Рыбакину из Казахстана.