Жабер: я могу стать первой арабкой, которая попадёт на итоговый турнир WTA, это мечта
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась по поводу возможного участия в итоговом турнире WTA в Гвадалахаре.
«Моя главная цель — попасть в Гвадалахару. Это мечта, которая должна сбыться. Это что-то грандиозное. Знать, что я могу стать первой арабкой, которая сыграет на итоговом турнире, просто невероятно.
Конечно, это оказывает на меня большое давление, но я уже научилась с этим справляться. Сделаю всё, что в моих силах. Если я пройду квалификацию, отлично. Если нет, возможно, это будет для меня хорошим сигналом, чтобы я отдохнула и был готов к следующему сезону», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.
Напомним, вчера Жабер вышла в финал турнира в Чикаго, обыграв Елену Рыбакину из Казахстана.
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