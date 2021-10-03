Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира в Софии с Монфисом

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финала турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). 14-я ракетка мира встретится с французом Гаэлем Монфисом.

«С Монфисом всегда бывают трудные матчи. Мы будем играть уже в четвёртый раз друг против друга.

У нас был тяжелый матч на Открытом чемпионате США (в 3-м круге Синнер победил Монфиса со счетом 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты. — Прим. «Чемпионата»). Он отличный игрок, все это знают. Он действительно хорошо двигается, это сильно помогает ему. Будет нелёгкая игра, но я счастлив оказаться в финале, я получу наслаждение от этой встречи», — приводит слова Синнера Tennis World USA.

Напомним, за титул турнира в Софии Синнер, который является действующим победителем соревнований, сыграет со вторым сеяным – французом Гаэлем Монфисом.

Призовой фонд турнира в Софии составляет $ 565 530.