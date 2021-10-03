ФБР будет отслеживать угрозы теннисистам в соцсетях во время турнира в Индиан-Уэллсе

Турнир в Индиан-Уэллсе объявил игрокам, что в этом году на соревнованиях будет работать ФБР. Их специалисты будут отслеживать и рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре. Турнир начнётся 4 октября. Финальный день соревнований запланирован на 17 октября. Действующим победителем турнира у мужчин является австриец Доминик Тим. Победителем женского турнира является Бьянка Андрееску (Канада).

Список участников турнира в Индиан-Уэллсе: мужчины, женщины.