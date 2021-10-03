ФБР будет отслеживать угрозы теннисистам в соцсетях во время турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Турнир в Индиан-Уэллсе объявил игрокам, что в этом году на соревнованиях будет работать ФБР. Их специалисты будут отслеживать и рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре. Турнир начнётся 4 октября. Финальный день соревнований запланирован на 17 октября. Действующим победителем турнира у мужчин является австриец Доминик Тим. Победителем женского турнира является Бьянка Андрееску (Канада).
Список участников турнира в Индиан-Уэллсе: мужчины, женщины.
Комментарии
- 3 октября 2021
-
14:29
-
14:05
-
13:30
-
12:52
-
12:06
-
11:28
-
11:27
-
10:17
-
09:47
-
09:27
-
09:27
-
05:34
-
02:10
-
00:30
- 2 октября 2021
-
22:31
-
20:23
-
19:48
-
18:10
-
16:58
-
16:41
-
16:01
-
15:50
-
15:28
-
14:46
-
14:10
-
11:57
-
10:05
-
09:56
-
09:54
-
09:50
-
09:29
-
08:40
-
07:21
-
01:11
- 1 октября 2021
-
23:59
Партнерский контент