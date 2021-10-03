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Бертолуччи: мы все «федерийцы», но Джокович — сильнейший игрок всех времён

Бертолуччи: мы все «федерийцы», но Джокович — сильнейший игрок всех времён
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Итальянский экс-теннисист Паоло Бертолуччи высказался о первой ракетке мира Новаке Джоковиче и о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.

«Федерер — это весь теннис, мы все «федерийцы», но Джокович 2013 года и последних полутора лет — сильнейший игрок всех времен. Он и Надаль способны поддерживать ментальный и соревновательный ритм, с которым я бы не справился даже за 5 минут.

С одной стороны, если вы выиграете 3 турнира «Большого шлема» и выйдете в финал на четвёртом, вы также должны быть впереди в мировом рейтинге в конце года. И поэтому Новак Джокович лидирует не только в чартах ATP, но и в ежегодном рейтинге, в гонке, с уверенным лидерством», — сказал Бертолуччи в интервью Corriere del Veneto.

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