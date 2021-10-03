Премьер-министр штата Виктория — о вакцинации на АО: победы не защитят вас от COVID-19

Премьер-министр штата Виктория Дэниэль Эндрюс высказался по поводу обязательной вакцинации игроков перед Открытым чемпионатом Австралии — 2022.

«Титулы «Большого шлема» не защитят вас. Единственный титул, который вас защитит — это прививка от коронавируса. Если вы приехали по туристической или деловой визе, то есть вы не австралиец, а приехали погостить, то вероятность того, что вы попадёте сюда без прививки, крайне мала», — цитирует Эндрюса Tennis Head.

Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Австралийские медиа сообщают, что одним из таких условий, вероятно, станет обязательная вакцинация всех теннисистов, которые будут участвовать в соревнованиях.

Организаторы турниров на территории Австралии пытаются противостоять этому требованию, поскольку опасаются, что такая мера отпугнёт некоторых звёзд. К примеру, о своих сомнениях в вакцинировании говорили девятикратный чемпион турнира Новак Джокович, победитель US Open Даниил Медведев, третья ракетка мира Стефанос Циципас, который уже изменил своё мнение по этому вопросу, и вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая сегодня ночью, 3 октября, сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.