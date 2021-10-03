Сборная России стала обладателем юниорского Кубка Дэвиса
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Сборная России по теннису выиграла юниорский Кубок Дэвиса, который проходил в Анталии. Выступать в юниорском Кубке Дэвиса могут игроки до 16 лет.
За сборную выступали 16-летние Максим Жуков, Ярослав Дёмин и Данил Панарин. Капитаном команды был Иван Приданкин.
В финальном турнире принимали участие 16 команд. На групповой стадии Россия уступила Мексике, но победила Болгарию и Тунис. В четвертьфинале сборная прошла Канаду, в полуфинале – Аргентину, а в финале обыграла Францию.
Россия уже выигрывала юниорский Кубок Дэвиса в 2016 году.
Параллельно в Анталии проходил юниорский Кубок Билли Джин Кинг. Россия проиграла в полуфинале японкам.
Основной Кубок Дэвиса начнётся через четыре дня после завершения итогового турнира ATP, 25 ноября.
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