Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная России стала обладателем юниорского Кубка Дэвиса

Сборная России стала обладателем юниорского Кубка Дэвиса
Комментарии

Сборная России по теннису выиграла юниорский Кубок Дэвиса, который проходил в Анталии. Выступать в юниорском Кубке Дэвиса могут игроки до 16 лет.

За сборную выступали 16-летние Максим Жуков, Ярослав Дёмин и Данил Панарин. Капитаном команды был Иван Приданкин.

В финальном турнире принимали участие 16 команд. На групповой стадии Россия уступила Мексике, но победила Болгарию и Тунис. В четвертьфинале сборная прошла Канаду, в полуфинале – Аргентину, а в финале обыграла Францию.

Россия уже выигрывала юниорский Кубок Дэвиса в 2016 году.

Параллельно в Анталии проходил юниорский Кубок Билли Джин Кинг. Россия проиграла в полуфинале японкам.

Основной Кубок Дэвиса начнётся через четыре дня после завершения итогового турнира ATP, 25 ноября.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021