Сборная России стала обладателем юниорского Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису выиграла юниорский Кубок Дэвиса, который проходил в Анталии. Выступать в юниорском Кубке Дэвиса могут игроки до 16 лет.



За сборную выступали 16-летние Максим Жуков, Ярослав Дёмин и Данил Панарин. Капитаном команды был Иван Приданкин.

В финальном турнире принимали участие 16 команд. На групповой стадии Россия уступила Мексике, но победила Болгарию и Тунис. В четвертьфинале сборная прошла Канаду, в полуфинале – Аргентину, а в финале обыграла Францию.



Россия уже выигрывала юниорский Кубок Дэвиса в 2016 году.



Параллельно в Анталии проходил юниорский Кубок Билли Джин Кинг. Россия проиграла в полуфинале японкам.

Основной Кубок Дэвиса начнётся через четыре дня после завершения итогового турнира ATP, 25 ноября.