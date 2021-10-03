Синнер защитил титул на турнире в Софии, обыграв Монфиса

Итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд завоевал титул на турнире категории ATP-250, который проходил в Софии (Болгария). В финальном матче первая ракетка соревнований Синнер нанёс поражение второму сеяному французу Гаэлю Монфису со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Синнер дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Монфис подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.
20-летний Синнер в третий раз в карьере обыграл 35-летнего Монфиса в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу итальянца.
Синнер второй год подряд выиграл турнир в Софии. Всего для Янника это четвёртый титул в карьере, три из которых он завоевал в 2021 году.
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