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Синнер защитил титул на турнире в Софии, обыграв Монфиса

Синнер защитил титул на турнире в Софии, обыграв Монфиса
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Итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд завоевал титул на турнире категории ATP-250, который проходил в Софии (Болгария). В финальном матче первая ракетка соревнований Синнер нанёс поражение второму сеяному французу Гаэлю Монфису со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Синнер дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Монфис подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

20-летний Синнер в третий раз в карьере обыграл 35-летнего Монфиса в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу итальянца.

Синнер второй год подряд выиграл турнир в Софии. Всего для Янника это четвёртый титул в карьере, три из которых он завоевал в 2021 году.

София. Финал
03 октября 2021, воскресенье. 16:40 МСК
Янник Синнер
14
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Гаэль Монфис
20
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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