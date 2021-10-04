Даниил Медведев оказался самым возрастным в топ-10 посева «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

25-летний российский теннисист Даниил Медведев оказался самым возрастным теннисистом в топ-10 посева турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Индиан-Уэллсе с 7 по 17 октября. На два месяца младше россиянина Маттео Берреттини из Италии (5-й номер посева). 24 года поляку Хуркачу (8) и немцу Звереву (3), 23 года – россиянину Андрею Рублёву (4) и греку Стефаносу Циципасу (2), 22 года – норвежцу Касперу Рууду (6) и канадцу Денису Шаповалову (9), 21 год – канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (7), 20 лет – итальянцу Яннику Синнеру (10).



Интересно, что впервые с 2000 года, то есть за весь XXI век, в Индиан-Уэллсе не выступит ни один представитель «Большой тройки» — Федерер, Надаль и Джокович. Пропустит турнир и последний чемпион Доминик Тим (2019). И вообще в этом году в сетке не будет ни одного победителя прошлых лет. Значит, в Индиан-Уэллсе-2021 будет новый чемпион. Возглавил посев 2-й номер мировой классификации, недавний триумфатор US Open Медведев.