Анастасия Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 4 октября испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на шестую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 11-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 4 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 3147.
6 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3141.
7 (6). Ига Свёнтек (Польша) — 3106.
8 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2685.
10 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2438.
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2385.
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20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2061...
27 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785...
37 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1313...
42 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 1164...
58 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 776...
66 (64). Вера Звонарёва (Россия) — 661...
75 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 608...
94 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 454.
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