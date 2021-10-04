Анастасия Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 4 октября испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на шестую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 11-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 4 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 3147.

6 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3141.

7 (6). Ига Свёнтек (Польша) — 3106.

8 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2685.

10 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2438.

11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2385.

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20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2061...

27 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785...

37 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1313...

42 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 1164...

58 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 776...

66 (64). Вера Звонарёва (Россия) — 661...

75 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 608...

94 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 454.