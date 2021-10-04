Новака Джоковича не пустят на Australian Open в случае отказа от вакцинации

Премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс намекнул, что первую ракетку мира Новака Джоковича не пустят на Australian Open, если тот не пожелает вакцинироваться от коронавируса. Предполагается, что Джокович в настоящий момент является невакцинированным.

«Титулы никого не защитят. Единственный титул, который может защитить, — принятие первой и второй дозы вакцины», — приводит слова политика Tennis World USA.

Ранее Джокович решил пропустить «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября. Теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США 2021 года, где в финальном матче он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6). Снятие Джоковича с турнира означает, что это будет первый Индиан-Уэллс с 2000 года, сыгранный без всех игроков «Большой тройки».