Наоми Осака впервые с 2018 года покинула топ-10 рейтинга WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака впервые с августа 2018 года опустилась за пределы первой десятки в мировой классификации после очередного обновления рейтингов сегодня, 4 октября. Напомним, Осака — бывшая первая ракетка мира, в настоящий момент она занимает 12-е место в рейтинге WTA.
В текущем сезоне вокруг Осаки разгорелся скандал на Открытом чемпионате Франции. До старта турнира Наоми заявила, что не будет давать интервью и появляться на пресс-конференциях по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Осаки. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вскоре после этого Наоми объявила о своём снятии с турнира.
После поражения в матче третьего круга US Open с канадкой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 Наоми сообщила, что приняла решение взять паузу в карьере.
- 4 октября 2021
-
09:10
-
09:03
-
08:34
-
08:26
-
08:19
-
08:15
-
07:55
-
03:21
-
00:15
-
00:00
- 3 октября 2021
-
23:21
-
21:33
-
20:58
-
18:17
-
16:01
-
15:54
-
15:10
-
14:29
-
14:05
-
13:30
-
12:52
-
12:06
-
11:28
-
11:27
-
10:17
-
09:47
-
09:27
-
09:27
-
05:34
-
02:10
-
00:30
- 2 октября 2021
-
22:31
-
20:23
-
19:48
-
18:10