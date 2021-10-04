Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмму Радукану заметили с новым тренером

Эмму Радукану заметили с новым тренером
Комментарии

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану была замечена с новым тренером, сообщает Daily Express. Победительница Открытого чемпионата США в этом году уволила двух тренеров за несколько месяцев.

Радукану видели с бывшей первой ракеткой Британии Джереми Бейтсом, когда она готовилась к турниру в Индиан-Уэллсе в Калифорнии. Бейтс будет присутствовать на соревновании вместе с шестой ракеткой Британии Кэти Боултер, которую он тренирует уже несколько лет. 59-летний специалист также занимает должность национального тренера Ассоциации большого тенниса.

В настоящее время Радукану осталась без тренера после расставания со своими предыдущими наставниками Найджелом Сирсом и Эндрю Ричардсоном и, как ожидается, объявит о новом в конце сезона.

Новость по теме
Эмма Радукану появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде в роскошном платье. Фото
Новость по теме
Марион Бартоли: было бы неплохо включить в Кубок Лэйвера смешанные пары
Самый щедрый «Мастерс»! Чемпионы Индиан-Уэллса за победу получат больше $ 1,2 млн Самый щедрый «Мастерс»! Чемпионы Индиан-Уэллса за победу получат больше $ 1,2 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021