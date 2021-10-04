Эмму Радукану заметили с новым тренером

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану была замечена с новым тренером, сообщает Daily Express. Победительница Открытого чемпионата США в этом году уволила двух тренеров за несколько месяцев.

Радукану видели с бывшей первой ракеткой Британии Джереми Бейтсом, когда она готовилась к турниру в Индиан-Уэллсе в Калифорнии. Бейтс будет присутствовать на соревновании вместе с шестой ракеткой Британии Кэти Боултер, которую он тренирует уже несколько лет. 59-летний специалист также занимает должность национального тренера Ассоциации большого тенниса.

В настоящее время Радукану осталась без тренера после расставания со своими предыдущими наставниками Найджелом Сирсом и Эндрю Ричардсоном и, как ожидается, объявит о новом в конце сезона.

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