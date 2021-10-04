Синнер — о третьем трофее в сезоне: в этом году я чувствую себя более комфортно на корте

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал защиту титула на турнире в Софии. Этот трофей стал для итальянца третьим в текущем сезоне.

«Когда я вхожу в свою квартиру, первое, что вы видите слева — это место для трофеев. Очень приятно, когда я возвращаюсь домой, чтобы посмотреть на свои награды. Для меня вернуться сюда и снова сыграть в великолепном турнире — это очень особенное чувство. Мне нравятся здешние условия, мне нравится корт. Выиграть турнир очень сложно на любом уровне. Я счастлив, что у меня дома теперь будет две награды с турнира в Софии.

Это был отличный год, я чувствовал себя более комфортно на корте. Были взлёты и падения, это нормально для моего возраста. Я всегда усердно тренируюсь, всегда стараюсь найти правильное решение в нужное время. Не имеет значения, взял ты на один трофей больше или меньше. Ты всегда должен быть сосредоточен. Нужно совершенствоваться. Сезон всё ещё продолжается», — приводит слова Синнера Тennis.com.

Благодаря победе в Софии Синнер поднялся на 10-е место в Чемпионской гонке ATP в Турине. Итальянец продолжает претендовать на выход в финал сезона в Турине с 14 по 21 ноября.