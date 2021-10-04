Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о третьем трофее в сезоне: в этом году я чувствую себя более комфортно на корте

Синнер — о третьем трофее в сезоне: в этом году я чувствую себя более комфортно на корте
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал защиту титула на турнире в Софии. Этот трофей стал для итальянца третьим в текущем сезоне.

«Когда я вхожу в свою квартиру, первое, что вы видите слева — это место для трофеев. Очень приятно, когда я возвращаюсь домой, чтобы посмотреть на свои награды. Для меня вернуться сюда и снова сыграть в великолепном турнире — это очень особенное чувство. Мне нравятся здешние условия, мне нравится корт. Выиграть турнир очень сложно на любом уровне. Я счастлив, что у меня дома теперь будет две награды с турнира в Софии.

Это был отличный год, я чувствовал себя более комфортно на корте. Были взлёты и падения, это нормально для моего возраста. Я всегда усердно тренируюсь, всегда стараюсь найти правильное решение в нужное время. Не имеет значения, взял ты на один трофей больше или меньше. Ты всегда должен быть сосредоточен. Нужно совершенствоваться. Сезон всё ещё продолжается», — приводит слова Синнера Тennis.com.

Благодаря победе в Софии Синнер поднялся на 10-е место в Чемпионской гонке ATP в Турине. Итальянец продолжает претендовать на выход в финал сезона в Турине с 14 по 21 ноября.

Новость по теме
Синнер: в решающие моменты мне повезло немного больше, чем Монфису
Новость по теме
Каспер Рууд поднялся на 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-10 — двое россиян
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021