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Гаэль Монфис: люди думают, будто только победитель ТБШ может являться отличным теннисистом

Гаэль Монфис: люди думают, будто только победитель ТБШ может являться отличным теннисистом
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Французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос, знает ли он, что это семнадцатый год подряд (с 2005 года), когда он выходил хотя бы в один финал за сезон.

«Да, мой физиотерапевт сказал мне об этом. Это круто. У людей сложилось впечатление, что только игрок, выигравший турнир «Большого шлема», является отличным спортсменом. Но в других видах спорта есть всевозможные достижения, которые мы недостаточно ценим в теннисе. Например, победа в 600 матчах за карьеру или выход в несколько финалов, полу- или четвертьфиналов. Провести 17 сезонов подряд с выходом как минимум в один финал — я счастлив, хотя играю не только ради этого. Болельщики всегда говорили, «Гаэль то, Гаэль это», но в итоге я 17 лет играл в финале хотя бы раз за сезон. 17 сезонов и больше, если я правильно понял, только у троих игроков — нас с Рафой (18 сезонов подряд. — Прим. «Чемпионата») и Роджером (20 сезонов подряд. — Прим. «Чемпионата»). Так что мне приятно быть рядом с ними», — приводит слова Монфиса L’Équipe.

В финале турнира в Софии Монфис проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6.

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