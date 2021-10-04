Гаэль Монфис: люди думают, будто только победитель ТБШ может являться отличным теннисистом

Французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос, знает ли он, что это семнадцатый год подряд (с 2005 года), когда он выходил хотя бы в один финал за сезон.
«Да, мой физиотерапевт сказал мне об этом. Это круто. У людей сложилось впечатление, что только игрок, выигравший турнир «Большого шлема», является отличным спортсменом. Но в других видах спорта есть всевозможные достижения, которые мы недостаточно ценим в теннисе. Например, победа в 600 матчах за карьеру или выход в несколько финалов, полу- или четвертьфиналов. Провести 17 сезонов подряд с выходом как минимум в один финал — я счастлив, хотя играю не только ради этого. Болельщики всегда говорили, «Гаэль то, Гаэль это», но в итоге я 17 лет играл в финале хотя бы раз за сезон. 17 сезонов и больше, если я правильно понял, только у троих игроков — нас с Рафой (18 сезонов подряд. — Прим. «Чемпионата») и Роджером (20 сезонов подряд. — Прим. «Чемпионата»). Так что мне приятно быть рядом с ними», — приводит слова Монфиса L’Équipe.
В финале турнира в Софии Монфис проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6.
- 4 октября 2021
-
11:39
-
10:56
-
10:34
-
10:32
-
10:06
-
10:02
-
09:54
-
09:30
-
09:10
-
09:03
-
08:34
-
08:26
-
08:19
-
08:15
-
07:55
-
03:21
-
00:15
-
00:00
- 3 октября 2021
-
23:21
-
21:33
-
20:58
-
18:17
-
16:01
-
15:54
-
15:10
-
14:29
-
14:05
-
13:30
-
12:52
-
12:06
-
11:28
-
11:27
-
10:17
-
09:47
-
09:27