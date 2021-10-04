Доминик Тим: надеюсь, что после травмы последует шесть-семь хороших сезонов

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал об отношении к травме запястья, из-за которой не выступает с июня текущего сезона.

«В последние годы я требовал от своего тела слишком многого, оно меня никогда не подводило. Я тренировался на максимуме и никогда не имел проблем. Просто мне впервые не повезло с травмой. Я рассматриваю это как перерыв между половинами моей карьеры. Последние шесть лет были невероятными, лучше, чем я когда-либо мечтал. Сейчас у меня плохой год, но надеюсь, что за ним последует шесть или семь хороших лет», — приводит слова Тима Laola1.

Ранее австриец прекратил сотрудничество со своим физиотерапевтом Алексом Штобером, с которым работал шесть лет.

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