19-летний Лоренцо Музетти назвал теннисиста, на которого хочет быть похожим

19-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что стремится во всём походить на 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера — как на корте, так и за его пределами. В 2021 году Музетти добрался до полуфиналов турниров в Акапулько и Лионе, а также вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

«Моим образцом для подражания в спорте, безусловно, является Роджер Федерер. Я учусь у него и являюсь большим его поклонником. Я действительно хочу во всём походить на него — как на корте, так и за его пределами», — приводит слова Музетти Tennis up to Date.

По числу титулов на турнирах «Большого шлема» 40-летний Федерер идёт вровень с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.