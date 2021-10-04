Бывший тренер Радукану: у Эммы есть потенциал попасть в топ-5

Бывший тренер Эммы Радукану Роман Келечич, под чьим руководством британка готовилась с 14 до 16 лет, ответил на вопрос, является ли Радукану лучшим игроком в мире.

«Это сложный вопрос, и есть много факторов, которые влияют на него. Если бы вы спросили меня год назад, я бы сказал, что ей обеспечено место в топ-20, после Уимблдона я повысил планку и сказал, что её новый уровень — топ-10. Но сейчас… Я скажу, что у неё есть потенциал для первой пятёрки. Если травмы обойдут её стороной и если она продолжит оставаться стабильной, то для неё не будет пределов», — приводит слова Келечича Daily Express.

18-летняя Эмма Радукану начала сезон под номером 335 в мире, но всего за 10 месяцев заметно поднялась на 310 мест.